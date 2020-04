PSG - Vicente Del Bosque se paye Neymar

Au sein d'un entretien avec Mundo Deportivo, Vicente Del Bosque, l'ancien sélectionneur de l'Espagne, a livré son avis au sujet de Neymar. L'entraîneur passé par le Real Madrid, s'est montré critique envers l'attitude du joueur du PSG, qu'il considère tout de même comme l'un des tous meilleurs. "C'est un garçon difficile. Pour moi, ce n'est pas un bon exemple. Il est excellent en tant que joueur. Si vous me demandez mon top 5 mondial, il est assurément sur ma liste. Mais sur le terrain, il essaie de tricher, il fait beaucoup semblant. Et il y a aussi la façon dont il a quitté Barcelone".

Au moment d'évoquer la volonté des joueurs du Barça de rejouer avec le Brésilien, Del Bosque rétorque "mais ce sont les clubs qui doivent décider qui signer ou non. Il ne faut pas faire attention à ce que disent les joueurs, car il y a déjà des directeurs sportifs et des secrétaires techniques. Il est très difficile pour un footballeur de dire du mal d'un autre footballeur qui a été son partenaire. Je ne me souviens pas qu'un seul d'entre eux l'ait fait."