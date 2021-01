France - Ces 11 Français qui ont une place à aller chercher pour l'Euro 2020

À quelques mois du prochain Euro, certains joueurs Français tenteront d'obtenir leur ticket pour faire partie de la liste de Didier Deschamps. Voici onze joueurs qui seront à suivre en 2021.

Dans les buts, Hugo Lloris et Steve Mandanda seront, sauf blessure, deux des trois gardiens de la liste. Le troisième gardien pourrait être Alphonse Areola (27 ans, Fulham, 3 sélections, 15 matchs toutes compétitions confondues cette saison, 4 clean sheets). Le champion du monde 2018 connaît bien le groupe tricolore, mais a perdu sa place récemment pour le gardien du LOSC, Mike Maignan (25 ans, Lille, 1 sélection, 23 matchs toutes compétitions confondues cette saison, 9 clean sheets). Le Lillois était présent lors des derniers rassemblements. Néanmoins, certains autres joueurs pourraient avoir leur chance, comme Benjamin Lecomte (29 ans, Monaco, 8 matchs toutes compétitions confondues cette saison, 2 clean sheets), qui a été blessé et part avec un peu de retard, ou encore Alban Lafont (21 ans, Nantes, 17 matchs toutes compétitions confondues cette saison, 2 clean sheets), performant avec les Canaris cette saison.

Du côté des défenseurs, la France possède un vivier de talents. Notamment dans l'axe, où Jules Koundé (22 ans, Séville, 18 matchs toutes compétitions confondues cette saison) et Wesley Fofana (20 ans, Leicester, 21 matchs toutes compétitions confondues cette saison) impressionnent avec leurs clubs respectifs en dehors de l'Hexagone. Pour les latéraux, Théo Hernandez (23 ans, AC Milan, 20 matchs toutes compétitions confondues cette saison) excelle depuis le début de la saison en Serie A sur son couloir gauche, notamment par ses buts décisifs et ses débordements tranchants. Il serait ainsi la doublure de son frère, Lucas Hernandez. À droite, Nordi Mukiele (23 ans, Leipzig, 17 matchs cette saison) peut suppléer Benjamin Pavard. Le défenseur de Leipzig réalise de très bons matchs en Allemagne et a même été appelé par DD, mais il n'a pas rejoint le groupe pour cause de blessure (en novembre dernier).

Des surprises au milieu et en attaque ?

Au milieu, beaucoup de noms ressortent. Tanguy Ndombele (24 ans, Tottenham, 6 sélections, 20 matchs toutes compétitions confondues cette saison) retrouve son niveau depuis le début de saison. Titulaire dans le onze de Mourinho, l'ancien lyonnais pourrait faire son retour dans le groupe de Deschamps. Son ancien coéquipier Houssem Aouar (22 ans, Lyon, 1 sélection, 13 matchs toutes compétitions confondues cette saison), qui a été sélectionné récemment, pourrait lui aussi retrouver une place dans le groupe avec ses bonnes prestations actuelles avec l'OL. Enfin, Jordan Veretout (27 ans, AS Roma, 16 matchs toutes compétitions confondues cette saison) pourrait créer la surprise. Rayonnant depuis le début de saison avec les romains, l'ancien Nantais a pris de plus en plus de responsabilités avec son équipe. De quoi donner certaines idées à DD.

En attaque, Marcus Thuram (23 ans, 3 sélections, Borussia M'Gladbach, 20 matchs toutes compétitions confondues cette saison, 4 buts et 8 passes décisives) a déjà rejoint le groupe lors du dernier rassemblement. Ses derniers matchs étant de qualité, le fils de Lilian espère garder sa place dans ce groupe. Son récent problème de discipline à propos de crachat pourrait cependant jouer les troubles-fêtes dans la tête du sélectionneur. Son coéquipier Alassane Pléa (27 ans, Borussia M'Gladbach, 16 matchs toutes compétitions confondues cette saison, 7 buts et 5 passes décisives), régulier depuis le début de l'année, est performant, notamment en Ligue des Champions. Enfin, Jonathan Bamba (24 ans, Lille, 23 matchs toutes compétitions confondues cette saison, 6 buts et 6 passes décisives) est sûrement le meilleur joueur lillois depuis le début de saison. Sur son couloir gauche, le Dogue fait beaucoup de différences et sa régularité pourrait inciter Deschamps à le convoquer pour l'Euro, pour la première fois de sa carrière. Les prestations de ces joueurs lors des prochaines semaines seront décisives pour leur éventuelle convocation. Une chose est sûre, Didier Deschamps va sa casser la tête...

Le onze des joueurs à suivre : Areola - Mukiele, Koundé, Fofana, Hernandez - Ndombele, Aouar, Veretout - Thuram, Pléa, Bamba