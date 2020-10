LOSC - Christophe Galtier en attend encore plus

L'entraîneur lillois Christophe Galtier s'est montré satisfait en conférence de presse de la prestation de son groupe face à Strasbourg (victoire 3-0). Cependant, il s'attend à mieux, notamment en première période : "On a inscrit trois buts, c'est toujours important de marquer, ça donne de la confiance à l'équipe. C'est un motif de grande satisfaction. J'ai surtout aimé la remobilisation de mon groupe durant la deuxième période parce que j'ai trouvé qu'on était coupés en deux durant 25 minutes en première période. Le bloc équipe était peu compact, la défense trop basse et on n'était pas bons sur les deuxièmes ballons. Nos deux attaquants étaient isolés dans le pressing ce qui a donné beaucoup de ballons à Strasbourg dans nos 35 derniers mètres. On n'était pas à l'abri d'être mené. Même si on a ouvert le score, la première mi-temps était moyenne." explique le coach des Dogues.

Ligue 1 - 6e Journée Strasbourg 0 - 30 - 1 Lille 21' M. Çelik

53' Renato Sanches

68' B. Yilmaz



Il a poursuivi : "En deuxième mi-temps, on était plus compacts, les efforts étaient coordonnés. Nous avons gagné des ballons à des endroits importants qui nous ont permis de nous créer des situations. Je suis satisfait du comportement de mon groupe, de ceux qui démarrent, de ceux qui rentrent. Venir gagner ici, ce n'est pas simple. Cette année, c'est beaucoup plus collectif. Il y a des joueurs sur le plan offensif qui commencent à bien s'exprimer. On peut marquer des buts quels que soient les joueurs." Les lillois sont désormais co-leader du championnat avec le Stade Rennais, avec 14 points.