Équipe de France - Zidane répond à l'appel du pied de Le Graët !

Joueur de légende de l'Équipe de France avec qui il a remporté le Mondial 98, Zinedine Zidane pourrait-il revenir en Bleu en tant que sélectionneur ? Interrogé sur cette éventualité hier soir sur RTL, le président de la FFF Noël Le Graët a expliqué que ZZ serait la première personne à laquelle il penserait si Didier Deschamps venait à arrêter.

L'actuel entraîneur du Real Madrid a alors répondu il y a quelques instants en conférence de presse. "Avec Monsieur Le Graët, on se connaît depuis 1998, quand il était déjà à la Ligue. On a toujours eu une relation... une relation quoi. L'équipe de France ça peut être un objectif, plus tard. Je l'ai déjà dit il y a 10 ans, quand j'ai commencé à entraîner. Ca fera partie des choses où il y aura certainement une possibilité un jour. Mais aujourd'hui je suis ici, et c'est mon devoir de penser juste à ça", a t-il déclaré.