Étude - Le LOSC et l'OL champions d'Europe des plus-values sur le mercato

Le CIES vient de publier, ce lundi, sa dernière lettre hebdomadaire dédiée aux plus-values réalisées par les clubs du Big Five sur les dix derniers mercato, soit depuis l'été 2016. Et dans cette étude, on apprend que les deux meilleurs élèves en Europe sont français ! Le LOSC est ainsi le maître incontesté sur le mercato puisque les Dogues ont enregistré 191 millions d'euros de plus-values sur les 4 dernières années : 252 millions d'euros dépensés, 443 millions d'euros de recette.

Juste derrière les Dogues, et comme en Ligue 1, on retrouve l'Olympique Lyonnais. Les Gones ont une balance positive de 151 millions d'euros. À la troisième position, l'Atalanta se place juste devant l'AS Monaco : 133 millions d'euros contre 132 millions.