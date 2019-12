Étude - Le PSG dans le top 15 des meilleurs payeurs

Depuis l’arrivée de Qatar Sport Investments (QSI) en 2011, des moyens colossaux ont été injectés dans le club. Selon une étude de Sporting Intelligence, un site anglais d’analyse économique, le PSG donnerait en moyenne 8,06 millions d’euros à ses joueurs. Ce chiffre classe Paris à la douzième place des institutions qui dépensent le plus dans ce domaine, loin devant les clubs de Premier League (Manchester City culmine à 7,88 millions d’euros). Dans le football, les références demeurent le FC Barcelone et le Real Madrid avec des moyennes avoisinant 11 et 10 millions d’euros. Le reste du top 10 est complété par des franchises de NBA.