Fiorentina - Ribéry encensé par son entraîneur

Malgré le but incroyable de Franck Ribéry (37 ans), la Fiorentina s'est inclinée hier soir face à la Lazio de Rome (2-1) dans le cadre de la 28e journée de Serie A. L'entraîneur de la Viola, Giuseppe Iachini, a tenu à rendre hommage au Français en conférence de presse après la rencontre.



"Ribéry est très important pour nous. Je n'ai jamais eu la chance de pouvoir travailler avec lui depuis que j'ai été nommé entraîneur car il a été blessé" a d'abord expliqué le coach italien. Heureusement pour son équipe, l'ancien Marseillais va mieux : "mais maintenant, il va bien, il travaille très bien et va beaucoup nous aider pour la fin de saison". "Bien sûr, il ne peut pas encore jouer 90 minutes, c'est frustrant ! J'aimerais qu'il soit sur le terrain pendant 100 minutes à chaque match, car sa qualité et sa personnalité sont très importantes. Il est vraiment important", a finalement conclu Iachini, visiblement conquis par son joueur. Pour rappel, la Fiorentina figure à la 13ème place du classement de Serie A.