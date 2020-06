Atlético - Simeone plutôt favorable aux cinq changements

Alors que l'Atlético Madrid se déplace à Levante mardi lors d'un match crucial dans la course à la Ligue des Champions, le coach Diego Simeone est revenu sur la nouvelle règle des cinq changements. "Il y aura plus d'opportunités pour les joueurs de participer au match, ils seront plus frais et les gens profiteront du spectacle", estime l'Argentin.