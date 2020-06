Atlético - Simeone veut voir un Joao Felix encore plus décisif

Alors que l'Atlético Madrid se déplace à Levante mardi lors d'un match crucial dans la course à la Ligue des Champions, le coach Diego Simeone est revenu sur la progression du jeune prodige portugais, Joao Felix. Pour le technicien argentin, Felix doit se rapprocher du but adverse pour "débloquer les rencontres et devenir un joueur encore plus fort" dans le futur.