AC Milan - Franck Kessié n'a pas l'intention de partir

Prêté à l'AC Milan par l'Atalanta en 2017, Franck Kessié s'est définitivement engagé avec les Rossoneri l'été dernier, jusqu'en 2022. Alors que le milieu de terrain ivoirien suscite de nombreuses convoitises, notamment en Premier League, il a nié toute rumeur de départ le concernant et a clamé sa volonté de s'imposer à Milan.

"L'été dernier, il a été question de mon départ ?" s'est-il interrogé au micro de Sky Italia. "Le club ne m'a jamais dit que je devais partir, de l'entraîneur au président. Je veux respecter mon contrat au moins jusqu'à la fin, je veux aller de l'avant avec l'AC Milan. J'ai passé beaucoup de temps ici, et je veux en passer encore plus. Au fil des années, je suis devenu un vétéran du groupe et je dois donner l'exemple" a conclu le joueur de 23 ans. Cette saison, Kessié (30 matchs de Serie A, 4 buts, 1 passe décisive) réalise de bonnes performances et s'est imposé comme un titulaire indiscutable au milieu de terrain.