AC Milan - Hernandez et Çalhanoglu positifs au Covid-19

L'AC Milan se déplace ce lundi à 20 heures 45 à Cagliari dans l'espoir de continuer de creuser l'écart avec les autres équipes qui luttent pour le titre de champion d'Italie. Pour cette 18ème journée de Serie A, les Rossoneri devront composer sans deux de leurs joueurs.

En effet, Theo Hernandez et Hakan Çalhanoglu ont été testés positifs au Covid-19 et ne seront donc pas du voyage en Sardaigne. Les deux joueurs ont d'ores et déjà été placés à l'isolement et devraient également manquer la rencontre face à l'Atalanta Bergame le samedi 23 janvier prochain.