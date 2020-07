AC Milan - Ibrahimovic fou de rage au moment d'être remplacé face à Bologne

Zlatan Ibrahimovic n'a visiblement pas apprécié le choix de son entraîneur, Stefano Pioli, de le faire sortir du terrain à l'heure de jeu. Malgré la large victoire de Milan face à Bologne (5-1, résumé) l'attaquant n'a pas inscrit de but et souhaitait rester sur la pelouse. Visiblement très agacé et alors que son coach lui tendait la main, le Suédois a désigné le terrain en prononçant des propos qui ont été divulgués par Calciomercato : "La prochaine fois sortez un de ceux-là. Je voulais marquer aujourd'hui" aurait-il fait savoir.

Piolo quant à lui, a joué la carte de l'ignorance au moment d'être interrogé sur la sortie de l'ancien Parisien (38 ans). "Il a dit quelque chose mais honnêtement je n'ai pas compris, il est normal qu'il n'aime pas être remplacé" a-t-il rétorqué. Ibrahimovic (14 matchs de Serie A, 5 buts, 4 passes) avait déjà manifesté son mécontentement au moment d'être remplacé face à Naples la semaine dernière.