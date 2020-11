AC Milan - Ibrahimovic offre un beau présent à ses coéquipiers !

Bien heureux celui qui parviendra à mettre la main sur la nouvelle Playstation 5 en France. En Italie par contre et plus particulièrement à Milan, le père noël est passé en avance. Leader de Série A, les joueurs du Milan AC réalisent un bon début de saison et ont donc été récompensés par leur coéquipier Zlatan Ibrahimovic (39 ans). L'attaquant suédois a offert une PS5 à tous ses coéquipiers. Généréux.

On dirait bien que Zlatan Ibrahimović a offert une #PS5 à tous ses coéquipiers !



👏 @Ibra_official pic.twitter.com/qeAWH9PCiL — AC Milan - FR 👹 (@AC_MilanFR) November 19, 2020