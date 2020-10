AC Milan - L'éternel Zlatan Ibrahimovic impressionne encore en Serie A

Auteur d'un nouveau doublé face à l'AS Roma hier soir (3-3), Zlatan Ibrahimovic est le meilleur buteur de Serie A cette saison (6 buts en 3 matchs). Retour sur son début de saison tonitruant.

Le lion rugit encore. A 39 ans, Zlatan Ibrahimovic continue de régaler les supporters du football européen. Le numéro 11 de l'AC Milan a inscrit 3 doublés en 3 matchs (face à Bologne, face à l'Inter et face à Rome). Il est l'actuel meilleur buteur du championnat italien et les Rossoneri sont leaders en Serie A avec 13 points. Le Suédois est auteur de très bonnes prestations sur le terrain lors des grands matchs, mais aussi de belles déclarations comme à son habitude, notamment en réponse à Romelu Lukaku qui s'était autoproclamé roi de Milan : "Milan n'a jamais eu de roi, ils ont un Dieu". L'ancien joueur du PSG continue d'impressionner, lui qui revient de loin après une rupture des ligaments croisés à 36 ans.

"Personne ne m'arrête"

"Je ne savais pas si je devais arrêter ou non, mais (Mino) Raiola (son agent) m'a dit que c'était trop facile de finir comme ça. Milan est arrivé et j'y suis allé. Maintenant je me sens comme un lion avec beaucoup d'expérience. Si j'avais la condition que j'avais à 20 ans, personne ne m'arrêterait. Mais ils ne m'arrêtent pas de toute façon", s’est-il amusé la semaine dernière, après la victoire dans le derby face à l'inter Milan (1-2). Il peut avoir le sourire car son équipe est solidement installée en tête de la Serie A avec quatre victoires lors des cinq premières journées. Et avec l'impulsion qu'apporte Ibracadabra, le Milan AC peut prétendre au titre, 9 ans après son dernier sacre avec un certain.. Zlatan Ibrahimovic.