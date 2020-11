AC Milan - La déclaration forte de Gianluigi Donnarumma sur son avenir

Alors qu'il arrive en fin de contrat au mois de juin prochain avec son club formateur l'AC Milan, Gianluigi Donnarumma (21 ans) ne compte pas quitter l'Italie ! Le portier, qui était titulaire hier lors de la victoire des Lombards face à la Fiorentina (2-0), a fait un point sur son avenir au micro de DAZN avant la rencontre. Et le Milanais a assuré que Mino Raiola, son agent, allait bientôt rencontrer ses dirigeants.

"Il n'y a aucun problème, mon agent sait quoi faire et il en parlera avec le club. Je pense simplement à profiter de ce moment, qui, je l'espère, durera aussi longtemps que possible. Est-ce que j'ai envie de rester longtemps à Milan ? Bien sûr", a-t-il déclaré. D'après la Sky Italia, l'entourage de Donnarumma et le Milan AC ne sont pas encore d'accord sur les termes du nouveau contrat. L'AC Milan voudrait lui offrir trois à quatre ans de plus avec un salaire très proche de son salaire actuel. Raiola, de son côté, veut une augmentation salariale.