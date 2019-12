AC Milan - Les premiers mots de Zlatan Ibrahimovic

Sept ans et demi après son départ, Zlatan Ibrahimovic (38 ans) est de retour à l'AC Milan, où il s'est engagé jusqu'au terme de la saison (+ une année optionnelle). Sur le site officiel des Rossoneri, l'attaquant suédois a livré ses premiers mots.

"Je retourne dans un club que je respecte énormément et dans une ville que j’aime. Je vais me battre avec mes coéquipiers pour changer le cours de cette saison et je ferai tout pour atteindre nos objectifs", a confié le géant scandinave suite à sa signature.