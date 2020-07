AC Milan - Nouveau record pour Gianluigi Donnarumma ?

Depuis cinq saisons déjà, Gianluigi Donnarumma est le dernier rempart indiscutable du Milan AC en Serie A. Il y a deux ans, l’Italien disputait son 100e match de championnat et devenait le plus jeune joueur de l’histoire du Calcio à atteindre ce total, bien loin devant Antonio Cassano et ses 100 rencontres disputées à 21 ans. Ce soir face à Sassuolo, “Gigi” Donnarumma sera, une nouvelle fois, titulaire dans les buts rossoneri. Pour cette occasion, le portier Italien va signer sa 200e apparition en Serie A. Un total colossal pour un garçon de 21 ans, dont la précocité n’étonne plus grand monde, d’autant plus que certaines légendes de l’AC Milan ont mis bien plus de temps pour atteindre ce total. Paolo Maldini avait lui 22 ans lorsqu’il a atteint cette barre symbolique. Autre exemple avec Franco Baresi, qui en avait lui déjà 23. De quoi ancrer le nom de Donnarumma dans les grandes lignes du club aux 7 couronnes européennes. Pour rappel, les milanais sont toujours en pourparlers avec le joueur pour le prolonger. Son bail court, à ce jour, jusqu’en juin 2021.