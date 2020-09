AC Milan - Quand Zlatan Ibrahimovic menace le coronavirus

Sur Twitter, Zlatan Ibrahimovic (38 ans) a donné de ses nouvelles, lui qui est contaminé par le coronavirus. Le Suédois, comme à son habitude, a montré toute son assurance pour vaincre le virus dans les prochains jours. "J'ai été testé négatif au Covid-19 hier et positif aujourd'hui. Aucun symptôme quoi que ce soit. Le Covid a eu le courage de me défier. Mauvaise idée" a-t-il déclaré.

I tested negative to Covid yesterday and positive today. No symptoms what so ever. Covid had the courage to challenge me. Bad idea