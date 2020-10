AC Milan - Théo Hernandez veut jouer l'Euro avec les Bleus

Auteur d'une belle saison l'an passé au Milan AC (6 buts), Théo Hernandez (23 ans) postule au poste de latéral gauche en Équipe de France. Candidat crédible, le frère de Lucas s'est exprimé à ce sujet à la Gazzetta dello Sport.

"Les entraîneurs ont parfois leurs idées et leurs joueurs mais honnêtement, il m’a semblé qu’après une saison pareille… Je continuerai à me battre pour qu’on m’appelle. L’Euro est mon objectif, j’ai un an pour le réaliser."