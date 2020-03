AC Milan - Zlatan Ibrahimovic bientôt à la retraite ?

Selon La Gazzetta dello Sport, Zlatan Ibrahimovic (38 ans) réfléchirait à prendre sa retraite à l'issue de la saison.

À 38 ans, Zlatan Ibrahimovic se rapproche inévitablement d'une retraite bien méritée après une longue et riche carrière. Cette retraite pourrait même arriver plus vite que prévue si l'on en croit les informations dévoilées ce jeudi par nos confrères transalpins de La Gazzetta dello Sport, qui affirment que l'attaquant de l'AC Milan, en fin de contrat en Lombardie au 30 juin, se pose des questions sur son avenir. Rentré en Suède suite au confinement décrété en Italie en raison de l'épidémie du coronavirus, le géant suédois songerait de plus en plus à la retraite.

S'il dispose d'une année supplémentaire en option, le numéro 21 des Rossoneri aurait des doutes sur la suite de son aventure au Milan AC, qu'il avait retrouvé il y a à peine six mois. L'éviction de Zvonimir Boban, qui avait été l'un des responsables de sa signature en Lombardie, ne serait elle aussi pas étrangère à la réflexion que mène actuellement l'ancien attaquant du Paris Saint-Germain. Ce dernier pourrait alors se pencher sur une reconversion comme manager, en collaboration avec son agent historique Mino Raiola, du côté de Stockholm. À suivre.