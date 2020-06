AC Milan - Zlatan Ibrahimovic déclare forfait pour Lecce

Ce lundi soir (19h30, Stadio Comunale Via del Mare), l'AC Milan défiera l'US Lecce, à l'occasion de la 27ème journée de Serie A. Une rencontre qui se fera sans Zlatan Ibrahimovic. Auteur de 3 buts en 8 matches de championnat cette saison, l'attaquant suédois n'est pas suffisamment remis de sa blessure au mollet droit contractée à la fin du mois de mai, à l'entraînement. Theo Hernandez fait, lui, son retour de suspension et fait bien partie du groupe de vingt-trois joueurs convoqués par Stefano Pioli, l'entraîneur des Rossoneri.

Serie A - 27e Journée

LE GROUPE DE L'AC MILAN

Begovic, A.Donnarumma, G.Donnarumma - Calabria, Conti, Gabbia, T.Hernandez, Kjaer, Laxalt, Romagnoli - Bennacer, Biglia, Bonaventura, Calhanoglu, Kessié, Krunic, Paqueta, Saelemaekers - Castillejo, Colombo, Leao, D.Maldini, Rebic.

The Coach has named his squad for #LecceMilan 📝

Ecco i convocati rossoneri per la trasferta di Lecce 📝 @BioscalinITA #SempreMilan pic.twitter.com/aAkn3T6ev9