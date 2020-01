AC Milan - Zlatan Ibrahimovic déjà dans le groupe

Officiellement présenté à la presse vendredi, Zlatan Ibrahimovic (38 ans) est déjà dans le groupe du Milan AC pour la réception de la Sampdoria Gênes, programmée ce lundi après-midi (15 heures, San Siro), dans le cadre de la 18ème journée de Serie A.

LE GROUPE DE L'AC MILAN

Donnarumma A., Donnarumma G., Reina - Calabria, Caldara, Conti, Gabbia, Hernandez, Musacchio, Romagnoli - Bennacer, Bonaventura, Brescianini, Calhanoglu, Kessie, Krunic, Paqueta - Castillejo, Ibrahimovic, Leao, Maldini, Piatek, Suso.

🏟 #MilanSampdoria 🏟

Here's our first squad list of the year 🗓



Sono 23 i convocati per la 18° di Serie A 🗓#SempreMilan pic.twitter.com/U9lwBjk2kw