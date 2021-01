AC Milan - Zlatan Ibrahimovic revient sur les accusations de racisme après ses propos envers Lukaku

Zlatan Ibrahimovic était au coeur des attentions ce mardi soir lors de la défaite (2-1) face à l'Inter-Milan en Coupe d'Italie. Après avoir ouvert le score (31ème), le géant suédois a failli en venir aux mains avec Romelu Lukaku, puis il a été expulsé pour un second carton jaune (56ème). Lors de son altercation verbale avec l'international belge, l'ancien attaquant du PSG a été soupçonné d'avoir tenu des propos racistes.

L'avant-centre de l'AC Milan a donc pris la décision de s'expliquer. "Dans le monde de Zlatan, il n’y a pas de place pour le racisme. Nous sommes tous de la même race, nous sommes tous égaux. Nous sommes tous des joueurs, certains meilleurs que d’autres" a clarifié Zlatan Ibrahimovic sur son compte Twitter.

In ZLATAN’s world there is no place for RACISM.

We are all the same race - we are all equal !!

We are all PLAYERS some better then others.https://t.co/DhguHUOFte