AC Milan - Zlatan Ibrahimovic va faire son retour

De retour en Suède depuis le mois de mars et le début du confinement instauré en Italie pour lutter contre l'épidémie de coronavirus, Zlatan Ibrahimovic (38 ans) va faire son retour dans la Botte et en Lombardie ce lundi, annonce l’agence de presse italienne ANSA. L’attaquant du Milan AC (3 buts et 1 passe décisive en 8 matches de Serie A cette saison) a déjà réservé son billet d'avion, précisent nos confrères. Une fois arrivé sur le sol transalpin, protocole sanitaire oblige, le Scandinave sera placé en quarantaine pendant quatorze jours avant de pouvoir envisager un retour à l’entraînement.