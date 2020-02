Affaire Saïd Chabane - Angers publie un communiqué

Alors que son président Saïd Chabane a été placé en garde à vue ce mercredi matin, dans le cadre d'une enquête pour agressions sexuelles aggravées et harcèlement sexuel qui le vise, le SCO d'Angers a publié un communiqué quelques minutes plus tard.

Au-delà de confirmer que le dirigeant s'est rendu "dans les locaux des services de police d'Angers, en réponse à une convocation reçue fin janvier", le club du Maine-et-Loire précise que "Saïd Chabane conteste formellement toutes les allégations portées contre lui" et qu'il demeure "confiant dans l’issue de l’enquête à laquelle il coopère totalement".

LE COMMUNIQUÉ DU SCO D'ANGERS

"La direction d’Angers SCO confirme que le président Saïd Chabane s’est rendu mercredi 5 février dans les locaux des services de police d’Angers, en réponse à une convocation reçue fin janvier.

Conformément aux règles du code de procédure, il est actuellement entendu sous le régime de la garde à vue dans le cadre d’une enquête ouverte par le procureur d’Angers à la suite de la plainte d’une salariée du club.

Saïd Chabane conteste formellement toutes les allégations portées contre lui et apportera à la Justice tous les éléments permettant de rétablir la vérité et de préserver son honneur. Déterminé à voir reconnaître son innocence, il est confiant dans l’issue de l’enquête à laquelle il coopère totalement.

Si la direction du club regrette des fuites d’informations parcellaires et orientées (qui sont parues dans la presse en violation du secret de l’enquête et du respect de la présomption d’innocence), les équipes et les joueurs restent totalement mobilisés dans l’atteinte des objectifs du SCO.

Toutes les composantes du club sont mobilisées pour la réception du LOSC Vendredi 7 février 2020 à 20h45 au stade Raymond Kopa.

#LaForceduSCO"