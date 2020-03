Ajax - Abdelhak Nouri est enfin sorti du coma !

En cette année 2020, les bonnes nouvelles sont très rares. On accueille donc celle-ci avec un immense bonheur et un grand sourire. Abdelhak Nouri, après 2 ans et 9 mois de comas artificiels successifs, s'est réveillé et peut à nouveau respirer de lui-même, révèle la presse néerlandaise en ce jeudi soir. Le joueur de l'Ajax Amsterdam, désormais âgé de 22 ans, avait été victime d’un accident cardiaque le 8 juillet 2017 lors d'un match amical face au Werder Brême.

"On peut enfin affirmer qu’il est sorti du coma. Il arrive à dormir, à tousser, à avaler de la nourriture de lui-même, à roter. Ce n'est pas pour autant qu’il arrive à se lever de son lit. Il reste couché sur son lit et est dépendant de nous", a expliqué son frère Abderrahim à la presse néerlandaise, et de poursuivre : "Des fois, on a l’impression qu’il y a de la communication. Ses sourcils bougent (...) Appie sait où il se trouve. C’est bien pour lui qu’il soit dans un environnement familier avec sa famille. Nous lui parlons, le prenons dans des conversations et regardons le football avec lui. Nous remarquons qu’il aime ça. Parfois, c’est aussi émotionnel, mais souvent il y a un sourire. C’est bon pour nous".