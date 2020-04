Ajax - André Onana confirme ses envies d'ailleurs et lance son mercato !

Pisté par le FC Barcelone ou encore le PSG, André Onana, le portier de l'Ajax Amsterdam, a livré quelques mots sur son mercato au média batave AD.

André Onana (24 ans) risque d'être l'un des plus gros dossiers du mercato estival. En effet, le jeune portier de l'Ajax Amsterdam est pisté par les plus grands clubs européens, que ce soit le FC Barcelone, le Paris Saint-Germain ou encore le Borussia Dortmund. Et après cinq saisons passées à l'Ajax Amsterdam, qu'il a rejoint en janvier 2015 en provenance du centre de formation du Barça, le Camerounais se dit prêt à une nouvelle étape dans sa carrière.

"Ne vous méprenez pas, je suis très content de l'Ajax et je suis très reconnaissant envers le club. Cela a été cinq grandes années ici. Mais maintenant, mon temps est venu de passer un cap" explique-t-il à nos confrères de AD, aux Pays-Bas. "Je ne sais pas encore ce qui va se passer, mais j'ai de grandes ambitions".

L'agent d'Onana, à savoir Albert Botines, a également livré quelques mots sur son poulain et confirmé des contacts avec le Barça. "Il y a beaucoup de mouvement autour d'André. Barcelone n'a pas encore fait d'offre officielle à l'Ajax, mais a sérieusement exprimé son intérêt pour lui. La situation actuelle à Barcelone joue également un rôle. Le club doit faire des concessions financières, alors il a également suggéré d'impliquer les gardiens actuels de Barcelone dans l'accord". L'Ajax, qui a déjà orchestré le départ de Frenkie de Jong en Catalogne l'été dernier, pourrait encore faire affaire avec le Barça...