Ajax - Blind souffre d'une myocardite

Ce samedi après-midi, l'Ajax Amsterdam a communiqué sur l'état de santé de son défenseur, Daley Blind. Victime de plusieurs malaises lors du match face à Valence à l'occasion de la dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions, le joueur de 29 ans souffre d'une myocardite, une inflammation du muscle cardiaque, comme le précise le club.Depuis cette rencontre, l'international néerlandais n'était pas convoqué avec son équipe et il ne participera pas au stage au Qatar prévu en janvier. L'ancien mancunien a même subi une intervention chirurgicale ce vendredi afin qu'un défibrillateur lui soit posé sous la peau, par précaution.

