Ajax - L'agent de Van de Beek fait le point

Annoncé dans le viseur du Real Madrid depuis plusieurs mois, Donny van de Beek n'a encore rien décidé pour son futur, comme l'a expliqué son agent.

Après un parcours remarquable qui s'était cruellement arrêté au stade des demi-finales lors de l'édition 2018-2019 de la Ligue des Champions, le pillage a débuté à l'Ajax Amsterdam. L'été dernier, Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt ou encore Lasse Schöne sont partis et Chelsea a officialisé la signature d'Hakim Ziyech pour la saison prochaine plus tôt cette année. Cet été, le dossier Donny van de Beek (22 ans) sera le plus chaud chez le club amstellodamois. Au début du mois, le milieu de terrain a tenu à calmer le jeu concernant les rumeurs à son sujet. Ce mardi, c'est son agent qui a fait le point sur son futur.

"Que va-t-il se passer pour Donny (Van de Beek) ? Personne ne le sait pour le moment. L’intérêt de divers clubs, qui est connu, existe depuis longtemps. Nous verrons ce qui sortira durant les prochaines semaines. Je n’ose rien dire à ce sujet, aussi car certaines choses sont confidentielles ; bien que le coronavirus ait changé la situation de certains clubs et nous devons regarder ça de près" a-t-il confié à Voetbal International. Parmi les clubs intéressés, le Real Madrid a longtemps été en pole et la presse européenne évoquait un accord trouvé entre toutes les parties il y a quelques mois.

Mais depuis, beaucoup de choses ont changé. Si l'intérêt du Real Madrid existe toujours, le club madrilène creuse également d'autres pistes. Puis la situation économique liée au coronavirus a redistribué les cartes dans le dossier Van de Beek. "Tout sera différent, mais je dois aussi être réaliste. Cela crée aussi des opportunités dans des clubs qui pensaient qu’ils n’auraient plus aucune opportunité et qui frappent à la porte maintenant. Je ne suis pas préoccupé pour Donny. [...] Le positif pour Donny est qu’il est toujours très bon à tous les matchs. Pour Donny, le plus important est, et il l’a toujours dit, un choix basé sur ses sentiments. Ce qui lui convient le mieux et ce qu’il croit être le meilleur pour réussir. Il l’a fait l’an dernier et il continuera à le faire cet été. N’oubliez pas que l’Ajax est toujours le club qu’il a rejoint quand il était jeune. Ce n’est pas une punition de jouer pour l’Ajax. Il inclura aussi cela dans sa réflexion" a ajouté son agent.