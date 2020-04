Ajax - La décision de la Fédération passe très mal pour Ziyech

Vendredi soir, la Fédération néerlandais de football a annoncé l'arrêt définitif de la saison 2019-2020. L'Eredivisie n'aura donc pas de champion cette saison, alors que l'Ajax Amsterdam occupait la première place du classement devant l'AZ Alkmaar, à la différence de buts. Si le club ajacide a indiqué qu'il comprenait cette décision, Hakim Ziyech a beaucoup moins de recul sur la situation. Alors qu'il jouera pour Chelsea la saison prochaine, l'international marocain espérait certainement offrir un dernier titre de champion à ses supporters avant de faire ses adieux au club.

"Maintenant qu'il n'y a pas de foot, les gens deviennent encore plus fous. Comme cette discussion pour décider qui doit être champion. Nous sommes premiers malgré toutes les histoires comme quoi l'AZ le méritait parce qu'ils nous avaient battu deux fois. La différence de buts, comme c'est toujours le cas, ne compterait plus désormais ? Des conneries bien sûr. Comment le PSV a remporté le titre en 2007 ? Pour un seul but" a déclaré le joueur de l'Ajax au quotidien AD.