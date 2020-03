Ajax - Les contrats de Babel et Huntelaar également résiliés

Comme annoncé plus tôt dans la journée, l'Ajax Amsterdam a résilié le contrat d'Abdelhak Nouri. Le jeune milieu de 22 ans n'est pas le seul dans cette situation puisque le club amstellodamois a confirmé la résiliation des contrats de Ryan Babel (33 ans) et Klaas-Jan Huntelaar (36 ans). L'information avait été révélée un peu plus tôt par le journal De Telegraaf.

"Il est exact que l'Ajax a résilié le contrat d'Abdelhak Nouri entre autres. L'Ajax a fait la même chose pour tous les joueurs dont les contrats expiraient le 1er juillet, y compris Klaas-Jan Huntelaar et Ryan Babel" a expliqué le club.