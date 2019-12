Ajax - Onana sème le trouble sur son avenir

Si De Ligt, Ziyech, De Jong ou Van de Beek, pour ne citer qu'eux, ont attiré la lumière des projecteurs lors de la folle épopée européenne de l'Ajax en Ligue des Champions la saison dernière, un homme est quant à lui resté un peu plus en retrait mais s'est montré tout aussi précieux : André Onana (23 ans). Moins mis en avant que ses coéquipiers, le gardien camerounais a tout de même bluffé son monde et des offres sont parvenues jusqu'à lui l'été dernier. Toutefois, une discussion avec un gardien de légende, Edwin van der Sar, l'a convaincu de rester dans la capitale néerlandaise.

"J’étais sur le point de partir l’été dernier, nous avons eu une longue conversation et c’est lui (Edwin van der Sar, le directeur général de l’Ajax) qui m’a fait rester une saison de plus. Il vient souvent à la maison, il connaît ma famille. C’est une grande richesse pour moi de le côtoyer" a-t-il confié à L'Equipe, puis de rester vague quant à la suite de sa carrière : "les places de gardien titulaire dans les gros clubs sont rares, et la chose la plus importante, c’est de jouer. À l’Ajax, je suis le numéro un. Après, on ne sait pas de quoi l’avenir sera fait."