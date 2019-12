"Je suis content d'avoir pu aider mon équipe et d'avoir eu la chance de marquer ce but", confie l'attaquant d'Al-Hilal, Bafétimbi Gomis, buteur contre l'Espérance de Tunis (1-0), lors du Mondial des clubs ce samedi au Qatar. Un but qui permet au club saoudien de rejoindre les demi-finales de la compétition, il affrontera Flamengo mardi.