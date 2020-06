Al Sadd - Xavi prépare son retour au FC Barcelone

Sondé par le FC Barcelone en janvier dernier, avant l'arrivée de Quique Setién, Xavi pensait alors que "les circonstances et le timing n'étaient pas bons". C'est ce qu'il a encore expliqué au cours d'une conférence sur le racisme et la régularisation des sans papier, dans des propos rapportés par Sport. L'ancien milieu du Barça, qui entraîne désormais Al-Sadd au Qatar, a cependant profité de l'occasion pour afficher sa détermination à coacher un jour le club culé. "La plus grande ambition que j’ai en ce moment est d’être le coach du Barça et de le ramener vers de nouveaux succès. Mon staff technique se prépare en conséquence", a lancé le jeune technicien (40 ans).

Alors que l'avenir de Setién semble menacé, Xavi estime que le moment idéal pour son retour au Nou Camp serait après les élections, prévues en 2021. "Je suis un homme de club. J’aimerais revenir au bon moment pour lancer un projet de zéro. Je l’ai dis à plusieurs reprises, mais je veux prendre des décisions sportives à Barcelone. Il est clair qu’après les élections, le décor serait planté, bien évidemment. Je n’exclus rien du tout", a-t-il poursuivi.