Allemagne - Dix cas de coronavirus en Bundesliga et Bundesliga 2.

Alors que l'Allemagne est proche de retrouver les chemins des terrains pour relancer sa saison, la ligue allemande (DFL) vient de présenter les résultats liés aux tests réalisés pour détecter les cas de coronavirus. Sur les 1724 tests effectués dans les clubs de première et deuxième division, dix cas se sont révélés positifs parmi les joueurs et autres officiels des équipes comme les entraîneurs et le personnel médical qui ont été testés. Alors que ces dix personnes doivent être isolées, une deuxième vague de tests est prévue cette semaine.

Die gesamte Meldung zur ersten #Coronavirus-Testwelle in der #Bundesliga und 2. Bundesliga finden Sie hier ➡️ https://t.co/DPb8dQ1J6w pic.twitter.com/qqecRYZLGu — DFL Deutsche Fußball Liga (@DFL_Official) May 4, 2020