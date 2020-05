Allemagne - Le président de la Fédération émet un avis favorable pour le salary cap

Alors que le football a repris le weekend dernier en Allemagne, le président de la Fédération allemande (DFB), Fritz Keller, s'est exprimé au sujet de l'avenir du football. Sur le site de la DFB, il s'est dit favorable à l'instauration d'un salary cap "afin de le (le football) préserver pour les générations futures". "Les commissions pour les agents de joueurs et les montants énormes des transferts irritent de plus en plus la société et l'éloignent de notre sport bien-aimé" a-t-il indiqué. En France, Didier Quillot avait évoqué cette possibilité d'instaurer une limite salariale.

"Die Krise bietet die Chance, den Blick nach vorne zu richten und den Fußball neu aufzustellen, um ihn für die kommenden Generationen zu erhalten.“#DFB-Präsident Fritz Keller hat einen 5-Punkte-Plan für mehr Nachhaltigkeit im Fußball entwickelt.



