Allemagne - Les Bavarois mis au repos, Kehrer et Draxler convoqués !

Alors que la Ligue des Nations va faire son grand retour au début du mois de septembre, Joachim Löw, le sélectionneur de l'Allemagne, a publié sa liste des 23 pour affronter l’Espagne et la Suisse. Le technicien allemand a décidé de mettre au repos les cadres du Bayern Munich, à l'image de Thomas Müller ou Manuel Neuer. En revanche, Thilo Kehrer et Julian Draxler, finalistes déchus de la dernière LDC avec le PSG, sont convoqués. "Ils sont avec l’équipe parce qu’ils ont eu une pause plus longue en France et ils n’ont pas joué autant que certains joueurs de Leipzig et du Bayern" a déclaré le technicien.