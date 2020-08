Quatrième victoire en cinq matchs de préparation pour le FC Metz. Après des succès contre Seraing (4-1, le 17 juillet), Charleroi (3-0, le 24 juillet) et Malines (1-0, le 1er août) et un revers concédé devant La Gantoise (0-3, le 28 juillet), les Grenats se sont imposés sur la pelouse de Dijon, ce vendredi, à deux semaines de la reprise du championnat de France. Une victoire (1-2) acquise grâce aux buts d'Opa Nguette (15e) et Pape Ndiaga Yade (78e). Le DFCO a sauvé l'honneur lors de la troisième et dernière période, via Aurélien Scheidler (106e).

La compo de départ de Dijon : Gomis - Chafik, Ecuele Manga, Aguerd, Ngonda - Ndong, Lautoa, Dina Ebimbe - Balde, Tavares, Chouiar.

La compo de départ de Metz : Oukidja - Centonze, Boye, Bronn, Delaine - Pajot, Angban, Maïga - Nguette, Niane, Ambrose.