Amical - Angers contrôle Le Mans

Le SCO d'Angers a fait le travail, cet après-midi, face au Mans (National), avec une victoire 3-2. Les Angevins ont ouvert la marque dès la 11ème minute par l'intermédiaire de Wilfried Kanga (11ème), suivi du deuxième but de Casimir Ninga trois minutes plus tard (14ème). Si Le Mans a réduit la marque à la 20ème minute sur pénalty, les hommes de Stéphane Moulin ont repris deux buts d'avance à la 38ème, avec un but de Bobichon bien servi par Kanga ! Juste avant la pause, les Manceaux ont inscrit leur deuxième but (43ème), mais ils n'ont pas su trouver la faille en deuxième période. Une bonne victoire pour le SCO, qui a contrôlé la deuxième période, à quelques jours maintenant de la reprise de la L1.

La XI de départ du SCO : Butelle - Ebosse, Pavlović, Thomas, Aït-Nouri - Coulibaly, Bobichon, Mangani - El Melali, Kanga, Ninga