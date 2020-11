Amical - Angers et Niort se quittent dos à dos après un match spectaculaire !

Ce vendredi après-midi, au Stade Raymond-Kopa (huis clos), le SCO Angers et les Chamois Niortais se sont affrontés au cours d'un match amical. Au terme d'une partie très disputée, le neuvième de l'élite et le troisième de Ligue 2 ne sont pas parvenus à se départager (3-3). Menés à deux reprises par des Niortais séduisants (Olivier Kemen 1ère, Antoine Baroan 57ème), les Angevins ont fait preuve de répondant, recollant grâce à des buts de Loïs Diony (18ème) et Rachid Alioui (68ème). Mohamed-Ali Cho a ensuite permis aux Blanc-et-Noir de prendre l'avantage (80ème), mais Bilal Boutobba a rapidement égalisé (83ème) pour mettre fin à cet amical assez incroyable.

La compo du SCO Angers : Butelle - Bamba, Ould Khaled, Thomas (puis Boma, 46ème), Taïbi - Cabot, Bobichon, Capelle (Cap.), El Melali (puis Cho, 46ème) - Diony (puis Pereira Lage, 85ème), Alioui (puis Mangani, 76ème).