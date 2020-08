Amical - Bordeaux cartonne Reims

Ce samedi en fin d'après-midi, le Stade Auguste-Delaune était le théâtre d'une affiche amicale version Ligue 1 entre le Stade de Reims et les Girondins de Bordeaux. Au sortir d'une prestation maîtrisée et intéressante, les Marine-et-Blanc ont étrillé les Champenois (0-4). Rémi Oudin (28ème), Nicolas De Préville (30ème), Mehdi Zerkane (40ème) et Jimmy Briand, sur penalty (67ème), ont marqué pour les protégés de Paulo Sousa, le toujours entraîneur aquitain. Avec ce beau et large succès, les Bordelais débloquent enfin leur compteur victoire lors de cette préparation. Qualifiés pour l'Europa League, les Champenois, eux, sont passés à côté de leur rencontre et devront impérativement et rapidement réagir, à seulement deux semaines de la reprise du championnat.

La compo de départ du Stade de Reims : Rajkovic - Foket, Faes, Abdelhamid, Konan - Cassama, Chavalerin - Dia, Berisha, Cafaro - Touré.

La compo de départ du FCGB : Costil (Cap.) - Koscielny, Mexer, Baysse - Otavio, Zerkane, Oudin, Pardo, Ui-Jo Hwang - A.Mendy, De Préville.