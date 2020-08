Amical - Bordeaux mis à mal par le TFC

Pas de vainqueur entre Bordeaux et Toulouse. Opposées en amical, les deux formations se sont quittées sur un score nul et vierge de 0-0. Un match qui confirme les difficultés des Girondins sur cette préparation estivale, marquée par un nul contre Angers (1-1) et une défaite à St-Etienne (4-2). D'autant que ce sont les joueurs de la Ville Rose, fraîchement relégués en Ligue 2, qui se sont procurés les meilleures occasions : une tête de Leya Iseka a heurté la transversale juste avant la pause et Gaëtan Poussin a repoussé un pénalty de Koulouris à l'heure de jeu, avant de réaliser une nouvelle parade devant Antiste en toute fin de match. Paulo Sousa et ses hommes enchaîneront samedi avec une opposition face à Reims.

La compo de départ de Bordeaux : Poussin - Cardoso, Mexer, Lauray - Lacoux, Otavio, Pardo, Poundjé - Oudin, Briand, Mendy.

La compo de Bordeaux après la 64e minute : Poussin - Kwateng, Baysse, Koscielny - Traoré, Zerkane, Pardo, Mara - Hwang, De Préville, Maja.

La compo de départ du TFC : Dupé - Moreira, Gabrielsen, Diakité, Amian, Sangaré, Koné, Adli, Ngoumou, Saïd, Leya Iseka.