Amical - France - Finlande : les compos probables

L'équipe de France reçoit la Finlande ce mercredi soir à 21 heures 10 au Stade de France dans le cadre d'une simple rencontre amicale. Ce match aura pour but de préparer les Français aux confrontations face au Portugal et la Suède les 14 et 17 novembre prochains en Ligue des nations. Sélectionné pour la première fois avec les A, Marcus Thuram pourrait vivre son premier match sous le maillot des Bleus face aux Finlandais.

Matchs Internationaux - Friendlies 1

FRANCE - FINLANDE

France : Mandanda (cap) - Dubois, Zouma, Lenglet, Digne - Sissoko, Nzonzi, Pogba, Thuram - Giroud, Ben Yedder.

Finlande : Hradecky - Granlund, Toivio, Arajuuri, Uronen - Soiri, Kamara, Sparv (cap), Taylor - Pukki, Pohjanpalo