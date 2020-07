Amical - Grbic porte Lorient contre Concarneau

Débarqué cet été de Clermont au FC Lorient, Adrian Grbic (23 ans) n'a pas mis beaucoup de temps à débloquer son compteur de buts. Face à Concarneau (National) en amical, le club breton a attendu la 75ème minute pour passer devant, et ne plus être rattrapé à l'Espace Kerlir, son centre d'entraînement (1-0). Première victoire et premier but de la préparation pour les Merlus, à un mois du démarrage de la saison 2020-2021 de Ligue 1.

Fin du match. Victoire des Merlus sur le score de 1-0. pic.twitter.com/XLRyoo4MnW — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) July 18, 2020