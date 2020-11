Amical - Gros carton du Portugal, les Pays-bas et l'Espagne dos à dos : le récap de la soirée

Ce mercredi soir, les équipes nationales se sont affrontées dans le cadre de matchs amicaux. Retour sur les différentes rencontres.

Dans le choc de la soirée, l'Espagne a affronté les Pays-Bas de Memphis Depay. Et le match s'est conclu par un match nul (1-1). Le milieu de terrain espagnol Sergio Canales a ouvert le score sur une passe d'Alvaro Morata (18e). Mais, en 2e mi-temps, le milieu de Manchester United Donny Van De Beek a égalisé rapidement après le retour des vestiaires (47e). Par ailleurs, dès la 1e mi-temps, certains joueurs sont sortis sur blessures, de quoi relancer les critiques sur le calendrier chargé des joueurs. Ce sont notamment le Néerlandais Daley Blind, qui a cédé sa place à Nathan Aké (6e), et José Gaya, qui lui a cédé sa place à Sergio Reguilon (29e) côté espagnol. Le Lyonnais Memphis Depay a joué l'intégralité de la rencontre. Le voisin de l'Espagne, le Portugal, a écrasé l'Andorre à domicile (7-0). Pedro Neto (8e), Paulinho (29e, 61e), Renato Sanches (56e) sur un ballon de Cristiano Ronaldo, qui lui aussi s'est ajouté à la liste (85e), la pépite Joao Felix (88e), en grande forme récemment, ont été les buteurs côté portugais. Le malheureux défenseur de l'Andorre Emili Garcia a également marqué un but contre son camp (76e). A noter la titularisation du gardien lyonnais Anthony Lopes, ainsi que celle de Renato Sanches, buteur donc.

Opposée à la République Tchèque, l'Allemagne a tenu son rang, en s'imposant (1-0) à domicile. Luca Waldschmidt a été l'unique buteur de la rencontre (13e), sur un bon service de Philipp Max. La soirée a été plus compliquée en Belgique, où les Suisses ont posé beaucoup de problèmes à l'équipe de Roberto Martinez. Admir Mehmedi a ouvert le score pour les Helvètes (12e), sur une frappe du gauche à la suite d'un ballon mal dégagé de la défense des Diables Rouges. En 2e mi-temps, l'ancien marseillais Michy Batshuayi a permis aux siens de revenir à la marque, grâce à un ballon de l'ancien monégasque Youri Tielemans, pour une action 100% d'anciens pensionnaires de Ligue 1 (49e). L'attaquant belge s'est même offert un doublé pour donner l'avantage aux Belges (70e). Le joueur de Crystal Palace a marqué des points à la pointe de l'attaque belge, en l'absence de Romelu Lukaku. A noter l'entrée en jeu du Rémois Thomas Foket (58e) lors de ce match.

L'Italie de Roberto Mancini s'est imposée largement sur ses terres face à l'Estonie (4-0), grâce à un doublé de Vincenzo Grifo (14e, 75e), un but du joueur de la Juventus Turin, Federico Bernadeschi (27e), et Riccardo Orsolini (86e). La Pologne, quant à elle, a dominé l'Ukraine (2-0) par l'intermédiaire de Krzystof Piatek (40e) et de Jakub Bednarczyk (63e), en l'absence de Robert Lewandowski.

LES RÉSULTATS DE LA SOIRÉE

Pays-Bas - Espagne : 1 - 1

Allemagne - Andorre : 1 - 0

Belgique - Suisse : 2 - 1

Portugal - Andorre : 7 - 0

Italie - Estonie : 4 - 0