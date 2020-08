Amical - Jonathan David ouvre son compteur mais Lille se fait surprendre par Brest

Ce dimanche après-midi au Stade Pierre-Mauroy, pour sa dernière sortie amicale de l'été, le Lille OSC a été dominé par le Stade Brestois (1-2). Dans cette partie, disputée devant du public, Haris Belkebla a ouvert le score pour les Bretons, d'une très belle frappe sans contrôle qui est venue se loger dans la lucarne de Mike Maignan (17ème). Les hommes de Christophe Galtier sont parvenus à recoller avant la pause, grâce au tout premier but de Jonathan David sous ses nouvelles couleurs lilloises (35ème). Passeur décisif sur l'égalisation, Jonathan Ikoné a ensuite donné l'avantage aux Dogues (37ème) mais sa réalisation a été refusée par le corps arbitral. Finalement, en fin de match, Cristian Battocchio, d'un missile magnifique (84ème), a offert le succès aux hommes d'Olivier Dall'Oglio. Place désormais, pour les deux formations, à la préparation de la 1ère journée de Ligue 1. Samedi prochain (21 heures), les Dogues accueilleront le Stade Rennais, tandis que les Brestois se déplaceront à Nîmes, le lendemain après-midi (15 heures).

La compo de départ du Lille OSC : Maignan - Çelik, José Fonte (Cap.), Botman, Bradaric - Ikoné, André, Renato Sanches, Bamba - Yilmaz, David.

La compo de départ du Stade Brestois 29 : Larsonneur - Pierre-Gabriel, Chardonnet, Duverne, Faussurier - Diallo, Belkebla - Le Douaron, Faivre, Tavarès - Cardona.

⏱ C’est fini au stade Pierre-Mauroy et succès de prestige pour le @SB29 face au @losclive pour son dernier match de préparation. Les deux buts ty-zefs sont magnifiques et ont été inscrits par Belkebla (17e) et Battocchio (84e).#LOSCSB29 1️⃣-2️⃣