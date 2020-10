Amical - L'Algérie dispose du Nigeria

Hier soir, à Klagenfurt (Autriche), l'Algérie a dominé le Nigeria sur la plus petite des marges (0-1). Le seul but de cette rencontre amicale a été inscrit en début de match (6ème) par Ramy Bensebaini, le défenseur du Borussia Mönchengladbach. Alexandre Oukidja (Metz), Mehdi Abeid (Nantes), Haris Belkebla (Brest), Farid Boulaya (Metz) et Andy Delort (MHSC) étaient titulaires dans les rangs des Fennecs. Samuel Kalu, l'ailier des Girondins de Bordeaux, a début avec les Super Eagles mais a été contraint de sortir blessé dès la 49ème minute de jeu, a priori touché à un genou.