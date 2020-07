Amical - L'AS Monaco expédie les affaires courantes face au Cercle Bruges

L'AS Monaco n'a pas raté sa première sortie de l'été. Ce vendredi en début de soirée, en amical, les Rouge-et-Blanc de Robert Moreno ont dominé leur club satellite du Cercle Bruges (2-0). Dans cette partie, les Asémistes ont expédié les affaires courantes. Wissam Ben Yedder a ouvert le score de manière très précoce, en pivot à la suite d'un centre de Fodé Ballo-Touré (5ème). Puis, à peine 180 secondes plus tard, Aleksandr Golovin a réalisé le break, d'une frappe limpide du pied droit dans le petit filet opposé (8ème). Le score n'a ensuite plus évolué, la revue d'effectif de Robert Moreno s'achevant sans autre but.

La compo de départ de l'AS Monaco face au Cercle Bruges : Lecomte - Aguilar, Badiashile, Marcelin, Ballo-Touré - Zagre, Aholou, Tchouaméni - Golovin, Pellegri, Ben Yedder.