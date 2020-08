Amical - L'AS Saint-Etienne domine largement Bordeaux

Une grosse semaine après sa défaite rageante concédée contre le Paris Saint-Germain en finale de la Coupe de France (1-0), l'AS Saint-Etienne a parfaitement rebondi en surclassant les Girondins de Bordeaux (4-2), ce samedi après-midi en amical. Dans leur Chaudron, les Verts n'ont pas perdu de temps, ouvrant la marque dès l'entame de match par Arnaud Nordin (2ème). À la demi-heure de jeu, les Marine-et-Blanc sont parvenus à recoller, via un penalty transformé avec brio par Nicolas De Préville, consécutif à une faute de Wesley Fofana sur Mehdi Zerkane (30ème).

Quelques petites secondes avant la pause, Adil Aouchiche, sur un bon décalage d'Arnaud Nordin, a fêté sa première apparition avec la tunique ligérienne par un joli but (45ème). Durant le second acte, les Verts de Claude Puel, avec un onze largement remanié, ont continué de maîtriser les débats et sont parvenus à faire la différence. Ainsi, sur deux offrandes de Romain Hamouma, Charles Abi a inscrit un doublé qui a mis fin à tout suspense (47ème, 71ème). En toute fin de match, Alexandre Mendy, sur un service de Jimmy Briand, a réduit l'écart (90ème+2).

Match amical

AS Saint-Etienne - FC Girondins de Bordeaux : 4-2 (2-1)

Buts : A.Nordin (2ème), A.Aouchiche (45ème), C.Abi (47ème,71ème) pour l'ASSE - N.De Préville (28ème sp), A.Mendy (90ème) pour le FCGB.

La compo de l'ASSE en première mi-temps : Moulin - Debuchy (Cap.), Fofana, Moukoudi, Kolodziejczak - Camara, Neyou - Nordin, Aouchiche, Bouanga - Krasso.

La compo de l'ASSE en seconde mi-temps : Bajic - Karamoko, Sow, M'Vila, Maçon - Diousse, Moueffek (puis Gourna, 79ème) - Boudebouz, Hamouma, Khazri - Abi (puis Rivera, 83ème).

La compo de départ du FCGB : Costil (Cap.) - Jovanovic, Baysse, Koscielny - Mara , Zerkane, Otavio, Kwateng - Hwang Ui-Jo, De Préville, Maja.

La compo de départ du FCGB à partir de la 63ème minute : Costil (Cap.) - Jovanovic, Baysse, Mexer - Poundjé, Basic, Pardo, Traoré - Oudin, Mendy, Briand