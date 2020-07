Amical - L'ASSE s'offre un large succès face à l'OGC Nice

Deuxième sortie de l'été et deuxième victoire pour les Verts, sur le même score fleuve (4-1). Ce vendredi en début de soirée, dans un Chaudron à huis clos, les joueurs ligériens ont largement dominé l'OGC Nice. Surpris par l'ouverture du score signée Khéphren Thuram (17ème), les protégés de Claude Puel sont parvenus à recoller peu avant la pause. Après une belle occasion pour Denis Bouanga, sauvée sur sa ligne par Robson Bambu (23ème), les Verts ont égalisé via Jean-Philippe Krasso (43ème), opportuniste au second poteau et auteur de son deuxième but en deux matches sous ses nouvelles couleurs. Quelques secondes avant la fin de la première mi-temps, l'ASSE est même passée tout près de prendre l'avantage mais Denis Bouanga a trouvé la barre transversale de Walter Benitez sur sa route (45ème+1).

Après la reprise, avec un onze largement remanié, les Verts ont continué sur leur belle lancée et Wahbi Khazri s'est mué en passeur décisif pour offrir à Charles Abi sa - déjà - troisième réalisation de l'été (46ème). Dans un gros temps fort, l'ASSE a rapidement mis fin à tout suspense au sortir d'un beau mouvement collectif terminé par Yvann Maçon, auteur de son tout premier but avec le club du Forez (49ème). Inspirés, à l'image de Maxence Rivera, les Verts ne se sont pas arrêtés en si bon chemin et Charles Abi a alourdi la marque en effaçant Walter Benitez (54ème). Séduisants, les Stéphanois s'offrent une nouvelle belle victoire, qu'ils tenteront de confirmer la semaine prochaine lors de la réception de Charleroi. Les Aiglons, qui ont terminé à dix après la blessure de Patrick Bruner à une cheville (72ème), chutent pour la deuxième fois de l'été après leur revers inaugural concédé face à l'OL (0-1).

Match amical

AS Saint-Etienne - OGC Nice : 4-1 (1-1)

Buts : J-P.Krasso (43ème), C.Abi (46ème, 54ème), Y.Maçon (49ème) pour l'ASSE - K.Thuram (17ème) pour l'OGCN.

La compo de départ de l'AS Saint-Etienne : Moulin - Debuchy (Cap.), Fofana, Kolodziejczak, G.Silva - Camara, M'Vila - Nordin, Boudebouz, Bouanga - Krasso.

La compo de départ de l'OGC Nice : Benitez - Atal, Bambu, Dante (Cap.), H.Kamara - Danilo, Thuram, Lees-Melou, Boudaoui - Dolberg, Gouiri.